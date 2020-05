«Der Bund hat uns vergessen»

Kommentar erfassen

Stadt Luzerner 05.05.2020, 16:34

Tourismus ist aber auch an der Verbreitung Hauptsächlich schuld! Also mal alles flach halten. Massentourismus durch nachhaltigen Tourismus ersetzen. Mir graut es von den chinesischen Massen! Ich will das so nicht mehr sehen in Luzern. Visumpflicht einführen fur China um die Ströme zu kanalisieren. Heute kommt alles unkontrolliert ins Land und Stadt!