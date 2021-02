Eine Aussprache mit Alain Berset fand offenbar am Donnerstagabend statt. Er hatte angekündigt, in der Frage hart bleiben zu wollen.

Sechs Kantone wehren sich gegen das bundesrätliche Verbot, dass Gäste sich mit ihrem Take-away-Essen in den Skigebieten auf den Terrassen der Restaurants verpflegen. Sie sehen nicht ein, weshalb etwas, das seit zwei Monaten geklappt habe, geändert werden soll und fordern, dass sie die Terrassen weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Gesundheitsminister Alain Berset hingegen sagte am Donnerstag, die Regeln seien klar und die Kantone hätten sich an das Bundesgesetz zu halten.