Informationskampagne – Der Bund will Ukraine-Flüchtlinge vor Menschenhandel schützen

Diese werden in den Bundesasylzentren (im Bild: Zürich) aufgehängt und weiteren Organisationen zur Verfügung gestellt.

Mit einer neuen Kampagne will der Bund Ukraine-Flüchtlinge auf die Gefahren des Menschenhandels aufmerksam machen.

Seit Beginn des russischen Angriff-Krieges in der Ukraine Ende Februar sind bereits Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet– Zehntausende von ihnen in die Schweiz. Mit den massiven Flüchtlingszahlen ist auch die Gefahr des Menschenhandels gestiegen. Das damit beauftragte Staatssekretariat für Migration (SEM) lanciert deshalb nun eine Informationskampagne, um Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, vor möglichen Gefahren zu warnen. Dafür hat es ein Poster und einen Flyer erstellt. Die Botschaften sind in den Landessprachen Englisch sowie auf Ukrainisch und Russisch erhältlich.