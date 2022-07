Schwyz : Der Bundesbrief ist seit 731 Jahren fast noch wie neu  

Das sensible Pergamentpapier liegt geschützt in einer klimatisierten Vitrine im Bundesbriefmuseum in Schwyz und darf nur mit künstlichem Licht in Berührung kommen.

«Das 731 Jahre alte Dokument wird sicher überwacht und ist in einer klimatisierten Vitrine aufbewahrt. Darin herrscht eine regulierte Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent und die Temperatur wird überwacht. Zudem werden Vitrine und Urkunde regelmässig überprüft», sagt Annina Michel, Leiterin Bundesbriefmuseum. Es sei sehr wichtig, dass die Temperatur konstant bleibe, um so den Originalzustand des Dokuments aufrechtzuerhalten. Die Vitrine schützt vor Staub und Beschädigung. Im Ausstellungsraum gibt es kein UV-Licht, sondern nur künstliches Licht, das dem empfindlichen Pergamentbrief nicht schadet. «Der Bundesbrief ist in einem so guten Zustand, dass er bis heute kaum restauriert werden musste. Dies auch dank der sorgfältig geschützten Umgebung», sagt Michel auf Anfrage weiter. Seit 1936 befindet sich der Bundesbrief im Bundesbriefmuseum in Schwyz, das extra dafür gebaut wurde.

Ältestes Verfassungsdokument der Schweiz

Im Bundesbriefmuseum in Schwyz finden am 1. August zwei öffentliche Führungen statt. Im Zentrum der Ausstellung wird erklärt, warum wir gerade an diesem Datum unseren Bundesfeiertag abhalten, was der Rütlischwur und was der Bundesbrief von 1291 damit zu tun haben. Die Führungen werden am 1. August zweimal angeboten: um 14.30 Uhr und um 15.30 Uhr. Der Eintritt ins Bundesbriefmuseum ist an diesem Tag kostenlos.