Medienkonferenz – «Die Kantone sollen sich auf den Herbst vorbereiten»

Die Kantone hätten am Anfang der Pandemie die Situation nicht so gut bewältigt, so ein Journalist. Der Gesundheitsminister spricht den Kantonen jedoch erneut das Vertrauen aus: «Ich glaube wirklich, dass das funktionieren wird.» So hätten die Kantone die Impfkampagne gut auf die Beine gestellt und in dieser Krise viel gelernt. «Wir befinden uns in einer ganz anderen Situation als vor zwei Jahren», so der Bundesrat.