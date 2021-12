Reaktionen auf Bundesratsentscheide - Grünen-Präsident kritisiert Bundesrat – «Das ist ein Regierungsversagen»

1 / 7 Bundesrat Alain Berset informierte am Freitag über die neuen Corona-Massnahmen. 20min/Simon Glauser Der Gewerbeverband Travail Suisse findet es begrüssenswert, da ss die Arbeitnehmenden nicht zum Homeoffice verpflicht et werden. Tamedia AG Auch der Arbeitgeberverband zeigt sich erfreut, dass der Bundesrat von einer Homeoffice-Pflicht abgesehen und damit «Augenmass bewiesen» hat. Tamedia AG

Darum gehts Arbeitgeberverband und Gewerbeverband begrüssen die Entscheide.

Gastrosuisse zeigt sich mehrheitlich erfreut, fordert aber eine neue Lösung bei den Entschädigungen.

Derweil wirft Grünen-Präsident Balthasar Glättli dem Bundesrat Versagen vor.

Die Fallzahlen in der Schweiz erreichen neue Höchstwerte. Viele Spitäler sind bereits voll belegt. Am Freitag präsentierte der Bundesrat neue Massnahmen, um die neue Corona-Welle einzudämmen. Dazu zählen unter anderem eine Ausweitung der Zertifikatspflicht, Sitz- und Maskenpflicht in Innenräumen, die Möglichkeit der Anwendung der 2G-Regel in Clubs, eine dringende Homeoffice-Empfehlung, eine kürzere Gültigkeit von Antigen-Schnelltests und ein verpflichtender PCR-Test für alle in die Schweiz einreisenden Personen. Eine Testpflicht an Schulen wurde von der Mehrheit der Kantone abgelehnt.

Gewerbeverband begrüsst die neuen Massnahmen

Der Gewerbeverband Travail Suisse begrüsst in einer Medienmitteilung die «moderate Verschärfung» der Corona-Massnahmen. Die deutliche Zunahme der Spitaleinweisungen im Zusammenhang mit Covid-19 mache härtere gesundheitspolitische Massnahmen erneut notwendig. Es sei begrüssenswert, da ss die Arbeitnehmenden nicht zum Homeoffice verpflicht et werden und der Impfstatus nicht offengelegt werden muss.

«Homeoffice ist für Arbeitnehmende eine ambivalente Erscheinung. Soziale Isolation, fehlende Räumlichkeiten und ausufernde Arbeitszeiten sind nur einige der negativen Seiten», sagt Thomas Bauer, Leiter Wirtschaftspolitik bei Travail Suisse. «Es braucht deshalb eine flexible Handhabung entsprechend den Möglichkeiten und Bedürfnissen der Arbeitnehmenden.»

Arbeitgeberverband lobt den Bundesrat

Auch der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) äussert sich zufrieden darüber, dass der Bundesrat auf eine Homeoffice-Pflicht verzichtet. «Der Bundesrat beweist damit Augenmass», urteilt der SAV. Die Homeoffice-Empfehlung habe bisher funktioniert und werde in den Unternehmen verantwortungsbewusst und unter Berücksichtigung der aktuellen epidemiologischen Lage angewendet, wodurch eine Homeoffice-Pflicht unverhältnismässig und wenig wirksam wäre.



Ebenfalls zeigt sich der SAV erfreut über die Anpassung der Einreiseregeln. Mit der Aufhebung der Quarantäne und der Verschärfung der Testpflicht sei das richtige Mass gefunden, um Ansteckungen zu erkennen, ohne grosse wirtschaftliche Schäden zu verursachen, so der SAV.

Gastrosuisse fordert Entschädigungslösungen

Gastrosuisse, der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz, fordert vom Bund, dass dieser neue Entschädigungslösungen schafft. «Angesichts der Situation in den Spitälern haben wir Verständnis,

dass der Bundesrat weitere Massnahmen beschlossen hat», sagt Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse. «Wir sind aber erfreut, dass der Bundesrat heute vernünftige Entscheide getroffen hat», sagt Platzer. Gastrosuisse begrüsst unter anderem, dass der Bundesrat alle Länder von der aktuellen Quarantäneliste streicht.



Erleichtert zeigt sich der Branchenverband insbesondere auch, dass auf eine Homeoffice-Pflicht verzichtet wird. Eine solche hätte der Branche «arg zugesetzt». Die neue Virusvariante und die weiteren Verschärfungen hätten jedoch zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung geführt, so dass die Stornierungen von Anlässen in den letzten Tagen nochmals deutlich zugenommen hätten. Viele Betriebe würden sich in ihrer Existenz bedroht sehen. «Der Bund muss dringend neue Entschädigungslösungen schaffen, die schweizweit einheitlich umgesetzt werden», fordert Platzer.

Grüne werfen dem Bund Versagen vor

Balthasar Glättli, Präsident der Grünen, kritisiert die Bundesratsentscheide scharf. «Obwohl erste Intensivstationen bereits voll ausgelastet sind und Deutschland die Schweiz als Hochrisikoland eingestuft hat, ringt sich der Bundesrat nicht einmal zu einer Homeoffice-Pflicht oder zu einer Testpflicht an den Schulen durch. Das sind düstere Aussichten vor die kommenden Wochen», sagt Glättli. «Der Bundesrat und die Kantone stehen in der Pflicht, die Bevölkerung zu schützen und eine Überlastung der Spitäler und sowie Triagen zu verhindern. Dieser Entscheid ist ein Regierungsversagen», so Glättli weiter.



Mitverantwortlich seien auch die Kantone. Obwohl sie den Bundesrat mehrfach «dringend zum koordinierten Handel aufgefordert haben», hätten diese nun Schultests und Homeoffice-Pflicht mehrheitlich abgelehnt. Dabei wäre dies laut Glättli epidemiologisch wichtige Massnahmen.

Die Mitte appelliert an die Kantone

Aufgrund der neuen Höchstzahlen sowie der sich zuspitzende Lage in den Spitälern erachtet Die Mitte die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen als «leider notwendig». Wichtig bleibe jedoch, dass die Kantone ihren Handlungsspielraum weiterhin nutzen und ihre Verantwortung in der Bekämpfung der Pandemie wahrnehmen würden, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt.



Die steigende Anzahl der Hospitalisierungen und die bereits jetzt angespannte Situation auf den Intensivstationen würden leider weitergehende Massnahmen erfordern. «Der konsequente Einsatz des Zertifikats ist die logische Folge. Um den Zugang zum Zertifikat möglichst einfach sicherzustellen, braucht es aus Sicht der Mitte möglichst rasch aber auch wieder Gratistests», so Pfister weiter. Möchte der Bundesrat Ansteckungen im Privaten weiter reduzieren, wäre es auch Sicht der Mitte wichtig, Gratistests anzubieten.

