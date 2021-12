Zum dritten Mal – Der Bundesrat bietet den Zivilschutz zur Bekämpfung der Pandemie auf

Die Pandemie hat die Schweiz weiterhin im Griff. In den vergangenen Wochen stieg die Zahl der Neuinfektionen in allen Altersgruppen fast täglich an. Auch die Spitaleinlieferungen und die Besetzung der Intensivbetten nahm kontinuierlich zu. Die Kantone verzeichnen deshalb einen wachsenden Unterstützungsbedarf im Gesundheitswesen und haben begonnen, den Zivilschutz wieder vermehrt im Bereich der Impfungen und im Contact-Tracing einzusetzen, wie der Bund in einer Mitteilung schreibt.