Die Fasnacht findet uneingeschränkt statt! – «Der Bundesrat hat ein blauweisses Fasnachtsherz»

Spätestens seit dem Entscheid des Bundesrates von heute Mittwoch ist es nun endlich Gewissheit. Die Fasnacht in Luzern findet statt – uneingeschränkt. Die Freude und Erleichterung sind in der ganzen Stadt spürbar. «Es ist schon etwas sehr Geiles», sagt Reto Krummenacher, Tambourmajor der Musegg-Geischter Luzern. «Letztes Jahr wurden wir schon recht früh ausgebremst. Dass es jetzt endlich losgeht, ist richtig gut.» Sonst würde im Jahr einfach etwas fehlen, schiebt er nach. Und da sie bereits vorher optimistisch waren, sei auch schon alles mehr oder weniger fertig geplant. Und: «Wir haben schon Glück in Luzern. Wir haben jetzt den ersten unkontrollierten Grossanlass in der Schweiz seit des Pandemiebeginns.»



«Der Bundesrat hat ein blauweisses Fasnachtsherz», freut sich auch Robert Marty, Präsident der Vereinigten Luzern. Der uneingeschränkten Fasnacht stehe jetzt nichts mehr im Wege. Er freut sich, dass das Monstercorso und das Chindermonschter stattfinden können. Auch der Guuggerbaum werde mit allem Drum und Dran aufgestellt. Der Entscheid des Bundesrats kam also gerade noch rechtzeitig. Nächsten Donnerstag geht es bereits los! Die Wagenbauer, Guuggenmusigen und andere Gruppen müssen nun schnellstens ihr Tourprogramm aus dem Boden stampfen.