Kritik am Bundesrat

SVP prüft PUK wegen «Masken-Missstand»

Das Vorgehen des Bundesrats und des BAG in der Coronakrise wird von der SVP scharf kritisiert. Nun prüft sie eine Parlamentarische Untersuchungskommission.

Der SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi fordert schon seit Längerem eine rasche Auflockerung der Restriktionen, was die Schweizer Wirtschaft und das öffentliche Leben angeht. Nun hat er in einem Interview mit Nau.ch nochmals Klartext gesprochen. Die aktuelle Lage sei einfach nach wie vor unbefriedigend.

Zu einer Wiedereröffnung der Gastro-Branche erst im Juni dürfe es nicht kommen, so der Politiker. «Wir diskutieren diese Woche in der Wirtschaftskommission einen Antrag von mir. Ich verlange, dass am 11. Mai sowohl Restaurants, Campingplätze und auch Schwimmbäder wieder öffnen dürfen», so Aeschi zu Nau.ch.