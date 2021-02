Taskforce-Chef seit August

Martin Ackermann wurde im August zum Leiter der Corona-Taskforce des Bundes ernannt. Er studierte in Basel Biologie und promovierte 2002 mit einer Dissertation über Alterungsprozesse in Bakterien. Danach arbeitet er zwei Jahre an der University of California in San Diego. Seit 2004 forscht Martin Ackermann an der ETH Zürich, seit 2015 ist er ordentlicher Professor und leitet an der ETH und der Eawag die Forschungsgruppe für Ökologie mikrobieller Systeme. Seine Gruppe erforscht, wie Mikroorganismen mit der Umwelt und untereinander interagieren und sich dadurch gegenseitig beeinflussen. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.