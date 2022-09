Unerlaubte Aufenthalte: «Der Bundesrat muss die Grenzen besser sichern»

«Die höheren Zahlen bei den rechtswidrigen Aufenthalten sind vor allem auf Durchreisen durch die Schweiz zurückzuführen», so SP-Nationalrat Fabian Molina.

Die Situation sei drastisch und die Schweiz müsse dies ernst nehmen. Geschehe dies nicht, fände sich die Schweiz ebenfalls in einem Szenario wieder, das der Flüchtlingskrise 2015 gleiche.

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit hat neue Zahlen über rechtswidrige Aufenthalte in der Schweiz veröffentlicht – im August waren es 5826 Fälle.

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) verzeichnete im August 5826 nicht erlaubte Aufenthalte in der Schweiz. Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum August vor einem Jahr.

Aeschi fordert Kontrollen an der Ostgrenze

Gegenüber 20 Minuten führt Aeschi weiter aus: «In Österreich herrschen unterdessen die gleichen Zustände wie während der Flüchtlingskrise 2015. Die rechtswidrigen Übertritte zeigen, dass ein Teil von Österreich in die Schweiz überschwappt.» Die Situation sei dramatisch und die Schweiz müsse dies ernst nehmen. Aeschi fordert deshalb: «Der Bundesrat muss nun dringliche Massnahmen einleiten, um die Schweizer Grenze besser zu sichern.»

Geschehe dies nicht, fände sich die Schweiz ebenfalls in einem Szenario wieder, das der Flüchtlingskrise 2015 gleiche. Vor allem an der Ostgrenze müssen laut dem Zuger Kontrollen eingeführt werden. Um ein solches Szenario verhindern zu können, wolle Aeschi ausserdem, dass der Bundesrat verstärkt die Zusammenarbeit mit den östlichen Ländern suche, um die Flüchtlinge umgehend zurückschicken zu können, die einen illegalen Grenzübergang wagten.

Rechtswidrige Aufenthalte seien auf Durchreisen zurückzuführen

SP-Nationalrat Fabian Molina sieht das derweil anders. Die humanitäre Krise und die Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan würden immer noch andauern und die geflüchteten Menschen in Europa würden zusammen mit ihren Familien leben wollen, sagt er. «Die höheren Zahlen bei den rechtswidrigen Aufenthalten sind vor allem auf Durchreisen durch die Schweiz zurückzuführen», so Molina. Dies habe jedoch keinen Einfluss auf die Asylgesuche.