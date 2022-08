Energiekrise: «Der Bundesrat muss jetzt aufwachen und Energiespar-Massnahmen beschliessen»

Seit Dienstag ist in der EU der Gas-Notfallplan in Kraft. So soll in den kommenden Monaten Gas gespart werden, um auf einen Gaslieferstopp aus Russland vorbereitet zu sein. Konkret sollen die 27 EU-Staaten ihren Gaskonsum von Anfang August bis Ende März 2023 freiwillig um 15 Prozent reduzieren (siehe unten).