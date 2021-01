Bis am 13. Januar bleibt bei den Massnahmen im Kampf gegen Corona alles beim Alten. Erst dann will der Bundesrat entscheiden, ob er die Schliessung von Restaurants, Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen bis Ende Februar verlängert. Gleichzeitig mahnte Alain Berset am Mittwoch, eine Verbesserung der Lage sei nicht in Sicht. Und sollte sich die Lage noch verschlimmern, könnte gar ein harter Lockdown drohen: Die Kantone sollen Stellung nehmen zu Massnahmen wie Homeoffice-Pflicht, Ladenschliessungen und strikteren Beschränkungen bei Menschenansammlungen und privaten Veranstaltungen. Fall nötig will der Bundesrat schnell handeln können. Auch zu Massnahmen an den obligatorischen Schulen sollen die Kantone sich Gedanken machen.