Kostenpflichtige Corona-Tests - «Der Bundesrat schickt uns Ungeimpfte in eine Art Lockdown»

Noch rund zwei Wochen kommen Ungeimpfte in den Genuss von gratis Corona-Tests. Am 10. Oktober ist Schluss damit. Diese harte Linie schlägt der Bundesrat vor. Ein Zückerchen soll es für Einmal-Geimpfte geben – ihnen stünden noch bis Ende November kostenlose Antigen-Schnelltests und Speichel-PCR-Pool-Tests zu.

«Weder Fisch noch Vogel»

Damit kämpften die Parteien erfolglos für weiterhin kostenlose Corona-Tests. Zuletzt hatte die Gesundheitskommission des Nationalrats in einem Brief an den Bundesrat die Weiterführung der Gratis-Tests verlangt. Für die Grünen etwa sei es unverständlich, dass der Bundesrat den Willen der Gesundheitskommission des Nationalrates ignoriere, schreibt Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt in einer Medienmitteilung. Den Entscheid bezeichnet sie als «weder Fisch noch Vogel». «Die Corona-Tests müssen für alle gratis bleiben, damit sich weiterhin möglichst viele Menschen testen lassen.»

Ungeimpfte bleiben bei ihrer Meinung

Viele Ungeimpfte kann der Entscheid des Bundesrates nicht umstimmen. «Der Bundesrat schickt uns Ungeimpfte in eine Art Lockdown, das kommt einem Impfzwang gleich», sagt M. J.* (28). Dennoch nehme er lieber in Kauf, nicht mehr ins Restaurant gehen zu können, als sich «nicht langfristig Erforschtes reinspritzen zu lassen». Er sei kein Impfgegner und sei sonst auch mit allen empfohlenen Impfungen geimpft, sagt der Logistiker. «Es ist aber noch zu früh, die Bevölkerung mit dem mRNA-Impfstoff zu impfen.» Seiner Meinung nach wurde der Impfstoff noch nicht genügend erforscht, um diesen so früh an Menschen anzuwenden. «Wäre er so sicher, würde der Staat bei fatalen Nebenwirkungen Verantwortung übernehmen.»