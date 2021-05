Vorgesehene Lockerungen - «Der Bundesrat schikaniert die Bevölkerung weiter»

Beizer können aufatmen: Sinken die Fallzahlen, oder bleiben sie stabil, können Restaurants die Innenräume Ende Mai wieder öffnen. Auch Mitarbeitenden, die das Homeoffice satt haben, machte der Bundesrat am Mittwoch grosse Hoffnungen. Sofern Betriebe wiederholt testen, fällt die Homeoffice-Pflicht und wird in eine Empfehlung umgewandelt. Lockerungen in Aussicht stellte der Bundesrat auch für Hochschulen, Veranstalter und den Sport. Entschieden wird am 26. Mai.



Bei linken Politikern kommt der geplante Öffnungsschritt positiv an. «Bis jetzt befinden wir uns im guten Szenario», sagt Grünen-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber. Nicht nur würden die Fallzahlen sinken. «Auch sieht es so aus, dass bis im Sommer alle, die wollen, durchgeimpft sind.» Dennoch sei weiterhin Vorsicht geboten. «Es darf nicht so weit kommen, dass wir zu schnell öffnen und kurz vor der Durchimpfung alles verspielen.»