Energiekrise: «Der Bundesrat sollte eigentlich schon jetzt die Strommangellage ausrufen»

Bislang würden Fotovoltaik und Solarpanels hauptsächlich an Gebäuden bewilligt, nicht aber in der freien Landschaft.

Für den Walliser Staatsrat und Präsident der kantonalen Energiedirektoren, Roberto Schmidt, ist klar: Der Ausstieg aus der Atomenergie ist nicht Schuld daran, dass es heuer einen strengen Winter geben könnte. Vielmehr geht dem Politiker der Ausbau der neuen erneuerbaren Energie zu langsam voran, wie «die Zeitungen von Tamedia» den ehemaligen Nationalrat in einem Interview zitieren.

Bislang förderte der Bund laut Schmidt Fotovoltaik-Anlagen nur auf Dächern und hielt Fotovoltaik-Freiflächenanlagen nicht als bewilligungsfähig. So sei ein Projekt in der Landschaft praktisch unmöglich: «Kein Investor will das Risiko auf sich nehmen», sagt Schmidt im Interview.