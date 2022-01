Nach Adelboden – «Der Bundesrat spielt russisches Roulette mit zwei Kugeln im Revolver»

«Schlag ins Gesicht des Gesundheitspersonals»

Für Jürg Utzinger, Epidemiologe und Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts, war die Durchführung der Skirennen in Adelboden in dieser Form mit Bildern, welche in die ganze Welt ausgestrahlt wurden, ein Fehler: «Nehmen wir die Dunkelziffer dazu, haben wir derzeit täglich zwischen 50’000 und 100’000 Neuinfektionen. Trotz Schutzkonzept sind bei 13’000 Zuschauern mit Hin- und Rückfahrt, Verpflegung vor Ort und Unterkunft sicher auch Infizierte dabei. Und sie werden aufgrund der hohen Ansteckungsrate von Omikron bestimmt weitere Menschen anstecken.» Gerade für das Gesundheitspersonal kommen die Bilder aus Adelboden laut Utzinger einem Schlag ins Gesicht gleich: «Sie arbeiten seit Monaten am Limit. In der Tagesschau am Samstagabend war der erste Beitrag Odermatts Riesenslalom-Sieg in Adelboden gewidmet, der zweite dem fehlenden Personal in den Spitälern.» Dem Bundesrat eine Durchseuchungsstrategie vorzuwerfen, geht Utzinger zwar zu weit. «Doch bei derart hohen Fallzahlen und solchen Grossanlässen ist klar, dass in relativ hohem Tempo durchseucht wird. Zudem stösst dies in der Bevölkerung wohl auf wenig Verständnis, zumal in anderen Bereichen, wie in den Schulen und am Arbeitsplatz, nach wie vor einschneidende Regeln gelten.»