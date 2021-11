Bern : Bundesrat stellt seine Strategie zur Aussenwirtschaftspolitik vor

Bundespräsident Guy Parmelin erklärt am Mittwoch vor den Medien, wie die künftige Aussenwirtschaftspolitik der Schweiz aussehen soll.

Dank einer Politik der internationalen Offenheit habe sich die Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten in die Weltwirtschaft einbinden und von den internationalen Wertschöpfungsketten profitieren können, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Bundespräsident Guy Parmelin stellt die neue Aussenwirtschaftspolitik der Schweiz vor.