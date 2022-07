Umfrage: «Im Bundesrat wird versucht, sich gegenseitig zu schaden»

Der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der Bundesratsmitglieder werden von der Bevölkerung kritisch beurteilt. Dies schreiben sowohl der «SonntagsBlick» wie auch die «NZZ am Sonntag» in ihren Ausgaben.

In der Befragung wurden auch die einzelnen Bundesräte bewertet. Auf Platz steht Justizministerin Karin Keller-Sutter. «Mit der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge konnte sie sich bewähren. Ihr Departement steht in dieser Krise im Fokus», so Hermann. Am schlechtesten schneidet Ignazio Cassis ab, dessen Kommunikationsfähigkeit bemängelt werde. Ginge es nach der Mehrheit der Befragten, würde Alt-Bundesrat Adolf Ogi dem aktuellen Bundesrat guttun.