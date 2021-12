Nach Sondersitzung – Der Bundesrat verzichtet weiterhin auf neue Massnahmen

Der Gesamtbundesrat hat am Freitag in einer Sondersitzung keine neuen Massnahmen ausgearbeitet.

Der Bundesrat hat an einer Sondersitzung am Freitag keine weitergehenden Massnahmen beschlossen.

Der Gesamtbundesrat hat am Freitag keine neuen Massnahmen beschlossen, wie die Landesregierung im Anschluss an eine Sondersitzung am Mittag kommuniziert. Konkret heisst es in der Mitteilung: «Der Bundesrat will weitergehende Massnahmen erst dann ergreifen, wenn sie unumgänglich sind.» Am Mittwoch hatte Gesundheitsminister Alain Berset auf Twitter noch erklärt, dass weitere Massnahmen bereit stehen würden. Die nächste ordentliche Sitzung ist für den 12. Januar anberaumt.