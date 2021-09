Die Kantone hätten sich eine Ausweitung der Zertifikatspflicht gewünscht, sagt ein Journalist. Der Bundesrat hat die epidemiologische Lage aber so eingestuft, dass es noch zu früh ist. Die Rechtsgrundlage sei noch nicht gegeben, so dass die Kantone selber über eine Ausweitung der Zertifikatspflicht entscheiden können, so Patrick Mathys vom BAG.