«Bundesrat will uns das Abendgeschäft abwürgen»

Der Bundesrat will die Schraube bei den nationalen Massnahmen anziehen. So sollen Gastrobetriebe, Einkaufsläden und Märkte, Freizeitbetriebe und Sportaktivitäten bis am 20. Januar um 19 Uhr schliessen. Sonntags dürfen sie nicht öffnen. Und es sollen sich – ausser an Weihnachten und Silvester – nur noch 5 Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Dabei handelt es sich um Vorschläge, die der Bundesrat den Kantonen zur Konsultation unterbreitet.