Der Bundesrat ist in einer Zwickmühle, am Freitag muss er entscheiden. Der Infektiologe und Public-Health-Experte Jan Fehr analysiert die Ausgangslage.

Darum gehts Der Bundesrat ist in einer Zwickmühle: Am Freitag will er neue, schweizweit geltende Massnahmen im Kampf gegen Corona verhängen. Doch der Verordnungsentwurf kam bei den Kantonen schlecht an.

Verschiedene Kantone fordern eine Abschwächung und kritisieren den Bundesrat scharf.

Jan Fehr, Infektiologe und Leiter des Departements Public & Global Health an der Universität Zürich, analysiert, wie es so weit kommen konnte – und was es jetzt braucht, damit die Krise nicht aus dem Ruder läuft.

Wie schlecht ist die Lage in der Schweiz, und wer ist schuld?

Jan Fehr*: Ich möchte die Schuldfrage nicht in den Vordergrund stellen. Aber die Situation ist sehr besorgniserregend. Ich arbeite an der Front nahe an den Patienten. Wir haben insgesamt viel mehr Fälle und auch deutlich mehr Todesfälle als in der ersten Welle. Das Gesundheitssystem ist ausgelaugt. Gerade in den Alters- und Pflegeheimen sterben viele Menschen. Doch wir schauen da nicht hin, der Tod hat im Moment kein wirkliches Gesicht. Hier ist die Gesellschaft extrem gefordert: Es darf nicht sein, dass ein Teil einfach wegschaut und so tut, als betreffe sie diese Krise nicht.

Kann der Bundesrat einfach Massnahmen verfügen, obwohl zahlreiche Kantone dagegen sind?Aus epidemiologischer Sicht wäre es jetzt sinnvoll, wenn der Bundesrat einheitliche Massnahmen für die ganze Schweiz verfügen würde. Das kantonale Pingpong macht mir extrem Sorgen. Die Westschweiz hat sich am Riemen gerissen, ging teilweise in einen Lockdown und hat die Zahlen heruntergebracht – wenn auch noch nicht auf ein Niveau, wo wir sie gern sehen würden. Die Deutschschweiz hat hingegen grösstenteils einfach weitergemacht wie bisher. Es war absehbar, dass hier das nächste Problem entstehen würde. Jetzt beschwert sich die Westschweiz verständlicherweise, weil der Bund übergeordnete Massnahmen verhängen will. Doch in meinen Augen ist das nur der nächste logische Schritt. Das Virus ist aktuell überall.

Der Föderalismus war in letzter Zeit nicht hilfreich.

Hat der Föderalismus versagt?

Ich bin ein grosser Fan von Demokratie und Föderalismus. Aber ja, in letzter Zeit war der Föderalismus nicht hilfreich. Es ist jetzt absolut zentral, dass wir eine gemeinsame Linie finden. Auch, damit wir gegenüber der Bevölkerung einheitlich kommunizieren und die Botschaften verstanden werden. Die Idee, dass jeder Kanton seine eigene Linie fährt, funktioniert in dieser Situation nicht.

War es verantwortungslos von den Kantonen, sich gegen die neuen Massnahmen zu wehren?

Die Kantone handelten so gut, wie sie eben konnten. Aber die Quadratur des Kreises ist hier, dass naturgemäss jeder Kanton für sich selber schaut. Das führt zu fehlender Abstimmung, wie man etwa anhand der paradoxen Situation in Basel gesehen hat: Von Basel-Stadt her kommend, wo alle Restaurants geschlossen waren, konnten Sie mit dem Tram einfach ein paar Stationen weiter in den Kanton Baselland fahren, und alles war anders. Das wäre, wie wenn im Kreis 1 in Zürich die Restaurants geschlossen hätten, sie im Kreis 3 offen wären und es dazwischen vielleicht noch eine Regelung bis 19 Uhr gäbe. Das Virus kennt aber keine Kantonsgrenzen.

Wieso haben die Kantone so empfindlich reagiert?

Sie haben getan, was sie für das Beste hielten. Dann gab der Bundesrat ihnen am letzten Freitag noch eine Chance, das Ruder herumzureissen. Und nur wenige Tage später werden sie trotzdem übersteuert. Ich kann gut verstehen, dass sie jetzt das Gefühl haben, dass man ihnen nicht genug Zeit gegeben hat, um zu zeigen, dass es auch mit den kantonalen Massnahmen geht.

Der Bundesrat zählt 1 und 1 zusammen und sieht, dass die Lage schlecht ist.

Also hat auch der Bundesrat Fehler gemacht?

Der Bundesrat wurde von der Dynamik des Virus überwältigt. Jetzt hat er dieselben Sorgen, wie ich sie eingangs beschrieben habe. Dazu kommt, dass er weiss, dass wir über die Festtage naturgemäss mehr soziale Kontakte haben. Er zählt 1 und 1 zusammen und sieht, dass die Lage schlecht aussieht. Also muss er handeln, was aber auf politischer Ebene für die Kantone schwer nachvollziehbar ist.

Auch das Parlament und die Gesundheitskommission mischten sich in die Debatte ein. Letztere lehnte etwa die jetzt geplante 2-Haushalte-Regel ab. War das klug?

Zentral sind nun uniforme und einfach Regeln. Insofern war es nicht sinnvoll, dass das Parlament jetzt noch ein neues Fass aufgemacht hat. Das heisst nicht, dass es nicht mitreden soll. Aber in der Kommunikation nach aussen ist jetzt eine klare, einheitliche Linie zentral.

Wie gross ist der Schaden, der durch den Streit entsteht?

Sicher können wir das erst in einem oder zwei Jahren sagen. Mitten im Sturm kann man festhalten, dass wir uns gewünscht hätten, kurz vor Weihnachten nicht in dieser Situation zu sein.

Was sollte der Bund morgen tun?

Zentraler als die Frage, welche Massnahmen er ergreift, ist für mich, dass wir wieder alle an einem Strick ziehen und einheitliche sowie wirksame Massnahmen haben. Selbst ich, der sehr nahe am Pandemiegeschehen ist, blicke teilweise nicht mehr durch, wo welche Massnahmen gelten. Das ist extrem gefährlich. Der Bundesrat muss nun das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen. Es braucht einfache, nachvollziehbare Regeln und eine klare Kommunikation, um die Fallzahlen, die schweren Erkrankungen und die Todesfälle rasch zu senken.

Letztlich tragen wir alle die Verantwortung.

Der Bundesrat droht mit dem Lockdown. Ist das realistisch?

Das ist sicher ein Szenario, an das wir denken müssen, wenn wir als Gesellschaft durch die Krise kommen wollen. Der Lockdown im Frühling wurde unter grösstem Druck beschlossen und war nötig. Jetzt kommt es darauf an, wie gross der Druck in der zweiten Welle noch wird – und er ist schon ziemlich gross. Deshalb verstehe ich auch gut, dass Deutschland oder Österreich viel früher in den Lockdown gegangen sind.

Muss der Bundesrat zurück in die ausserordentliche Lage?

Das wäre die Maximalvariante. Die Hoffnung wäre, dass dies nicht nötig ist. Die Schweiz muss es aber schaffen, dass wir wieder überkantonal gemeinsam mit einem Ziel unterwegs sind. Wie er das erreicht, ist eine politische Frage.

Wer trägt die Verantwortung, wenn die Pandemie entgleitet?

Letztlich wir alle. Es gibt nicht eine Behörde, der man die Schuld in die Schuhe schieben kann. Es ist eine gesellschaftliche, systemische Frage. Unser Gesundheitssystem ist eines der besten der Welt, doch dieser Stresstest zeigt, dass wir als Gesellschaft für eine Pandemie nicht gut aufgestellt waren. Das ist verständlich, im Vergleich zu vielen Ländern in Südostasien sahen wir uns noch nie mit einer solchen Situation konfrontiert. Die Behörden sind genauso verantwortlich wie jeder einzelne Bürger. Das zeigte sich etwa bei den Masken: Als das Maskentragen im ÖV noch eine Empfehlung war, trugen 5 Prozent eine Maske. Einen Tag später wurde es zur Pflicht, und 95 Prozent hielten sich daran. Die Aussage, dass es auf jeden Einzelnen ankommt, ist wirklich nicht trivial: Jede Verordnung ist nur so gut, wie die Leute sich daran halten. Aber es braucht eben auch klare Leitplanken.

* Jan Fehr ist Professor und Leiter des Departements Public & Global Health an der Universität Zürich