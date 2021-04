Bremen vor dem Abstieg? : Der BVB schöpft Hoffnung – Haaland trifft doppelt zum 4:1 über Bremen

Die Konkurrenz hat gepatzt, Borussia Dortmund die Chance genutzt: Mit einem Sieg gegen Werder Bremen hat der BVB seine Champions-League-Hoffnungen wiederbelebt.

Rashica brachte Bremen in der 14. Minute in Führung.

Borussia Dortmund hat die Patzer der Konkurrenz in der Fussball-Bundesliga genutzt und kann sich wieder Hoffnungen auf einen Champions-League-Start in der kommenden Saison machen. Der Tabellenfünfte gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den SV Werder Bremen mit 4:1 (3:1).

Reyna trifft zum Ausgleich

Diese Führung schien den Gästen glänzend in die Karten zu spielen. Mit einer defensiven Fünferkette hinderten sie die Dortmunder am Kombinationsspiel und blieben mit Kontern gefährlich. Dagegen fand die behäbige Borussia lange kein probates Mittel, um die gut organisierte Gäste-Deckung in Verlegenheit zu bringen. Erst ein fulminanter Schuss von Reyna sorgte für die Wende. Von der Strafraumgrenze beförderte der 18 Jahre US-Nationalspieler den Ball mit grosser Wucht in den Torwinkel und erweckte sein Team damit zu neuem Leben.