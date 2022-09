Premiere: Der bZ4X ist Toyotas erster Vollstromer

Der grösste Autohersteller der Welt hat lange gezögert, sich der batteriebetriebenen Elektromobilität zu öffnen. In diesen Tagen startet Toyota nun aber doch mit dem rein elektrischen bZ4X. Das SUV ist in zwei Antriebsvarianten und ab 51’200 Franken zu haben.

An Wallbox und öffentlicher Säule lädt der Toyota Wechselstrom zunächst nur mit 6,6 kW Leistung. Ein schnellerer Bordlader mit 11 kW soll ab Ende des Jahres erhältlich sein. Am Gleichstrom-Schnelllader sind bis zu 150 kW möglich. Beim Antrieb hat der Kunde die Wahl zwischen Front- und Allradantrieb. Im ersten Fall kommt ein 150 kW/204 PS starker E-Motor zum Einsatz, der das SUV in 8,4 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt und bis zu 160 km/h ermöglicht. Das Allradmodell verfügt über einen weiteren E-Motor an der Hinterachse, wodurch die Systemleistung auf 160 kW/218 PS steigt.