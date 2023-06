Toyota C-HR: der erfolgreiche SUV kommt neu mit Voll- und Plug-in-Hybrid-Antrieb

Als Toyota vor knapp sieben Jahren den C-HR vorstellte, konnten viele nicht glauben, was sie sahen: ein ziemlich schräg gestyltes Crossover der Kompaktklasse, jugendlich, frech und polarisierend. Wer, bitte schön, sollte den kaufen? Der sonst für sein eher biederes Design bekannte Autohersteller hatte mit dem C-HR – die Abkürzung steht für Coupé High Rider – jedoch den richtigen Riecher. Das Gefährt kam bei der Kundschaft sehr gut an. Gleich im ersten Jahr orderte sie 120’000 Einheiten. 55 Prozent der Käuferinnen und Käufer nannten als Kaufgrund das Design. Insgesamt liefen seit dem Debüt über 800’000 C-HR vom Band.

Erstmals als Plug-in

Jetzt fährt die zweite Generation vor, 4,36 Meter lang und komplett in Europa für den europäischen Markt entwickelt. Sie ist im Design nicht minder mutig als die erste, übernimmt viel von der Studie Prologue, die Toyota Ende 2022 zeigte. Innen zeigt sich der C-HR modern, aber klar strukturiert. Hinterm Lenkrad befindet sich ein volldigitales, 12,3 Zoll grosses Kombiinstrument, ein zweites thront in der Armaturenbrettmitte. Wer möchte, bekommt Sitzpolster, deren Bezug aus PET-Flaschen gewonnen wurde, in den Teppichen stecken alte Fischernetze. Toyota betont, noch nie so viele recycelte Materialien in einem Auto verwendet zu haben wie beim C-HR.