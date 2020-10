Der Cardigan macht die Männergarderobe herbsttauglich

Es muss nicht immer das Sweatshirt oder der Hoodie sein. Cardigans mögen einen vielleicht an die Bibliothekarin aus der Unizeit erinnern, doch unterdessen sind sie fester Bestandteil auch in der Männergarderobe. Dabei müssen sie weder verstaubt noch bieder aussehen.

Wer möchte, kann natürlich auch voll auf den Grosi-Style setzen. So ähnlich macht das auch Tyler The Creator. Dabei machen Goldkette und Snapback-Cap den Look trotzdem lässig: