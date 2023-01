Sexuelle Belästigung: «Der CEO hat mich angebaggert und ich war nur Praktikantin»

«Man muss Männern beibringen, was nicht geht und nicht den Frauen sagen, was sie nicht dürfen»

Die Polizeiliche Kriminalstatistik gab an, dass zwischen 2009 und 2014 95 Prozent der Beschuldigten in Fällen von sexueller Belästigung männlich sind. Wir leben in einer rape-culture und das zeigt sich auch darin, dass Täter meist männlich sind. Rein strukturell gesehen sind es auch meist Männer, die sich in Machtpositionen wiederfinden – sei es in der Politik, in Unternehmen oder in der Strafverfolgung.