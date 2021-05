Wegen Corona-Reisewarnungen : Der Champions-League-Final wird von Istanbul nach Porto verlegt

Wegen Reisewarnungen für die Türkei muss das Endspiel der Königsklasse an einem anderen Ort stattfinden: im portugiesischen Porto.

Die Uefa wird den Final der Champions League von Istanbul nach Porto verlegen. Was am Morgen erst Gerüchte waren, bestätigte sich im Laufe des Tages. Das Endspiel am 29. Mai. zwischen den Premier-League-Clubs FC Chelsea und Manchester City wird im 50’000 Zuschauer fassenden Estádio do Dragão von Porto stattfinden, wie die «New York Times» berichtet. Die offizielle Ankündigung soll am Donnerstag folgen, so die Times.