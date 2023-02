Das Warenhaus Jelmoli schliesst – das sagt die 20-Minuten-Community dazu

Das Zürcher Traditions-Warenhaus in bester Lage muss für Büros, Fitness- und Gastroangebote sowie für andere Läden weichen.

Hier liest du, was die 20-Minuten-Community zu der bevorstehenden Schliessung meint.

Jelmoli ist am Ende – 2024 schliesst das Warenhaus.

Nach 190-jährigem Bestehen schliesst das Zürcher Warenhaus Jelmoli . Die Inhaberin Swiss Prime Site (SPS) will das Gebäude umnutzen. Sie plant darin Büros, Fitness- oder Gastroangebote und Verkaufsflächen in den unteren Geschossen.

«Ich fasse es nicht»

In der 20-Minuten-Community sorgt die bevorstehende Schliessung des Warenhauses für Gesprächsstoff. Viele Leserinnen und Leser sind traurig, dass Jelmoli seinen Betrieb einstellt.

«Schade! Ich bin dort immer gerne einkaufen gegangen», kommentiert User Bujarhalili. «Jelmoli wird mir sehr fehlen. Meine Eltern waren da schon Kunden und wir gehen heute noch gerne dahin», so auch Leserin Fiola. Auch User Kingc ist enttäuscht: «Jelmoli ist eines der besten Warenhäuser in ganz Europa. Ich fasse es nicht.»

«Die attraktive Shoppingmeile Bahnhofstrasse verschwindet»

Leserinnen und Leser machen sich Sorgen um die Entwicklung der Zürcher Innenstadt: «Die Läden werden immer teurer, der Charme der Bahnhofstrasse ist verschwunden. Tagsüber sind dort nur noch gestresste Banker und am Abend ist es eine Geisterstrasse. Wer will da noch hingehen?», so User turizh.