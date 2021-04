Ein Lastwagenchauffeur musste am Mittwoch in Balgach eine Vollbremsung machen.

«Ich versuche, das zu verarbeiten und weiterzumachen. Aber es ist nicht etwas, über das ich leicht hinwegkomme. Ein solcher Vorfall kennzeichnet dich für immer», so die Worte eines 45-jährigen Lastwagenchauffeurs nach einem Vorfall vom Mittwoch in Balgach SG. Wie die Kantonspolizei St. Gallen berichtete, musste der Chauffeur verkehrsbedingt bremsen. Dabei wurde seine ungenügend gesicherte Ladung beschädigt und rund 500 Liter einer hautreizenden Flüssigkeit liefen auf die Strasse aus .

Bleibende Erinnerungen beim Chauffeur

Der betroffene Chauffeur ist selbst Vater von zwei Kindern und froh, dass dem Kind nichts passiert ist. Er meint: «Ich kann nicht sagen, was ich in dem Moment dachte, als ich das Kind bemerkte. Ich wusste nur, dass ich sofort reagieren muss.» In jenen Augenblicken nachdem er die Vollbremsung einleitete, habe er darüber nachgedacht, was für andere Optionen er gehabt hätte, um zu verhindern, dass sein Lastwagen mit dem Kind kollidiert. «Gleichzeitig habe ich gebetet, dass der Lastwagen rechtzeitig stehen bleibt», so der 45-Jährige. So kam es dann auch und das Kind sowie der Chauffeur blieben unverletzt.