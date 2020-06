«Der Cop sagte, er würde uns erschiessen»

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz ist es in den USA den achten Tag in Folge zu Protesten gekommen. In Städten wie Philadelphia, Atlanta, Denver und Seattle blieb es dabei in der Nacht zum Mittwoch weitgehend friedlich. In Portland, Los Angeles und New York City kam es vereinzelt zu Ausschreitungen, die sich aber in Grenzen hielten. In Washington blieben viele Menschen auch nach Einbruch der Dunkelheit trotz Ausgangssperre auf den Strassen.