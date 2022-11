WM 2022: Der Countdown läuft! Kann die Schweiz mit einem Sieg ins Turnier starten?

Mit Eric Maxim Coupo-Moting (Bayern), André Onana (Inter) oder Frank Anguissa (Napoli) hat Kamerun gleich mehrere grosse Namen in seinem Kader. Der grösste von allen sitzt allerdings auf dem Trainerstuhl: Rigobert Song. Als Spieler bestritt der heute 46-Jährige 137 Länderspiele für die unbezähmbaren Löwen, nahm an vier Welt- und acht Afrikameisterschaften teil.

Vor dem Auftaktspiel gegen die Schweiz (Donnerstag, elf Uhr) strotzt Song vor Selbstvertrauen. «Es gibt in dieser Gruppe keinen Favoriten», erklärte er an der Pressekonferenz vom Mittwoch. «Der Sieg von Saudiarabien gegen Argentinien hat gezeigt, dass an dieser WM alles möglich ist.»