Portugal – Schweiz: Der Countdown läuft – wie reagiert die Nati auf die Tschechien-Pleite?

Während wir immer noch werweissen, ob Cristiano Ronaldo heute Abend auch wirklich in der Startaufstellung steht, hier eine kleine Erinnerung: Auf den Tag vor drei Jahren erzielte Ronaldo gegen die Nati einen Hattrick. Im Halbfinal der ersten Ausgabe der Nations League war es. Am 5. Juni 2019 in Porto. 3:1 gewann damals Portugal – den zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich für die Schweiz erzielte Ricardo Rodriguez.