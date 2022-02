Basel – «Der Dachs hat die Katzentüre komplett zerlegt»

Ein Dachs drang am Mittwoch in Basel in eine Wohnung ein und rief die Kantonspolizei auf den Plan. Der Dachs war offenbar durch die Katzentür eingebrochen, diese sei «komplett zerlegt» gewesen, berichtete die Polizei am Donnerstag auf ihrer Facebookseite. Mitarbeiter des Jagd- und Veterinäramts konnten den kräftigen Eindringling schliesslich im hinteren Teil des Kellers einfangen. Die Einsatzkräfte konnten das vermutlich trächtige Tier aus dem Keller ins Freie treiben, wo es unverletzt das Weite suchte.