Probefahrt im Dallara Stradale

Gut, dass «Stradale» (Italienisch für Strasse) Bestandteil des Modellnamens ist. Denn so martialisch der Dallara Stradale mit seinem riesigen Heckflügel vom Hof rollt, das kann doch einfach kein Auto mit Strassenzulassung sein. Doch tatsächlich, der Name ist Programm – mit dem Ding darf man morgens seine Brötchen holen.

Fahren ist Arbeit

Doch zuerst muss das Carbon-Chassis geentert werden, was gar nicht so einfach ist. Türen gibt es nämlich keine, man muss stattdessen über die hochgezogene Seitenwand klettern. Klappt auch bei unsportlichen Menschen, sieht aber dann nicht so elegant aus. Der Arbeitsplatz hinter dem griffigen Lenkrad mit Alcantara-Überzug ist tatsächlich ein Arbeitsplatz – denn Fahren mit dem Dallara ist Arbeit. Allein das Anlegen des Vierpunktgurts kann eine Weile dauern.

Also raus auf die Landstrasse. Unter optimalen Bedingungen soll der Turbobenziner in unter 3,3 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, um dann kaum weniger nachdrücklich bis auf Tempo 280 durchzuziehen. Auch ohne Messung fühlt sich die Beschleunigung brachial an. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es um den Fahrer herum kreischt, rappelt und scheppert. Dank den Sportreifen stellt das Carbon-Biest eine wirklich aberwitzige Bodenhaftung zur Verfügung. Wer nicht über Rennstreckenerfahrung verfügt, wird sich kaum trauen, auch nur in die Nähe des Grenzbereichs zu kommen.