Jan Rauch über den möglichen Rückritt von Roger Federer

Mit dieser Nachricht schockte Roger Federer am Sonntagabend viele Fans weltweit. Twitter

Darum gehts Roger Federer legt wegen einer erneuten Knie-OP eine weitere Zwangspause ein.

ZHAW-Sportpsychologe Dr. Jan Rauch glaubt, dass den Tennis-Star vor allem die grosse Freude am Spiel für ein Comeback motiviert.

Die Vorstellung, nochmals in Basel bei seinem Heimturnier anzutreten, könnte Federer ebenfalls anspornen.

Seit Sonntagabend ist klar, dass Roger Federer in diesem Jahr nicht mehr auf die Tennistour zurückkehren wird und sich erneut an seinem Knie operieren lässt. Neben den grossen körperlichen Anstrengungen in der Reha, die auf Federer bei einem Comeback-Versuch zukommen werden, sind dabei auch die psychologischen Aspekte nicht zu vernachlässigen.

20 Minuten konnte dazu mit ZHAW-Sportpsychologe Dr. Jan Rauch sprechen, der seit über zehn Jahren mit Sportlerinnen und Sportlern sowie Teams aus dem Spitzen-, Nachwuchs- und Breitensport zusammenarbeitet und daher weiss, was Top-Athleten und -Athletinnen wie Roger Federer antreibt.

Herr Dr. Rauch, Roger Federer steht nun eine mehrmonatige Verletzungspause bevor. Was bedeutet das für einen Spitzensportler?

Dr. Jan Rauch: Spitzensportler und -sportlerinnen identifizieren sich grundsätzlich stark mit ihrem Sport. Das Tennisspielen bestimmt bei Roger Federer seit über 30 Jahren sein Leben und damit einen grossen Teil seiner Identität. Diese Identität ist nun in Frage gestellt.

Ist es vorstellbar, dass Federer vielleicht auch gewisse Zweifel plagen, wie er sich identifiziert, wenn die Tennis-Karriere vorbei ist?

Darüber kann man nur spekulieren, aber dieses Gefühl hat man bei Federer überhaupt nicht. Einer der grössten Spieler aller Zeiten bleibt er ja so oder so. Rücktritte sind für Spitzensportler und -sportlerinnen immer entscheidende, wichtige Lebensereignisse, die auch psychologisch schwierig sein können. Der definitive Rücktrittsentscheid wird dann aber wohl auch für ihn nicht einfach sein.

Inwiefern spielt das für einen Profisportler hohe Alter von Federer (40) aus sportpsychologischer Sicht eine Rolle?

Wenn dadurch in Frage gestellt ist, ob er überhaupt jemals wieder professionell Tennis spielen kann, dann ist das sicher auch für ihn ein grosser Schlag und happig wegzustecken. Selbst wenn er in den vergangenen Jahren sich bestimmt bereits mit der Zeit nach der Karriere auseinandergesetzt hatte. Angenommen ein 20-jähriges Jungtalent auf dem Weg zum Durchbruch verletzt sich schwer und sieht die ganze Karriere in Frage gestellt, dann wäre das fast schlimmer. Federer hatte bereits ein langes Sportlerleben hinter sich und Zeit genug, sich mit seiner Zukunft ohne Profisport auseinanderzusetzen.

Zuletzt feierte Federer Geburtstag. Konkurrenten wie Novak Djokovic gratulierten ihm. Twitter

Was für Übungen und Methoden gibt es, um sich als Profi-Sportler oder -sportlerin für ein Comeback zu motivieren?

Zielsetzungen sind sehr wichtig. Daneben ist auch hier die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität zentral. Die Besinnung auf andere Standbeine hilft, dass der Sportler oder die Sportlerin sich bewusst wird, dass er auch ohne die Ausübung seiner geliebten Sportart einen Wert hat und sich nicht nur darüber definiert.

In den Kommentarspalten zweifeln viele an einem Comeback von Federer. Können äussere Meinungen einen Sportler wie Federer bei solch einer Entscheidung beeinflussen?

Ich glaube, das beeinflusst gerade Federer nicht gross. Er wirkt sehr geerdet und er ist der grösste Routinier im Tennis. Vielleicht hatte es ihn damals anspornend beeinflusst, als vor zehn Jahren schon in den Zeitungen stand, er solle zurücktreten. Mittlerweile haben diese Meinungen wohl keinen Einfluss auf ihn.

Was beeindruckt Sie als Sportpsychologe generell an der Person Roger Federer?

Da gibt es ganz vieles. In meinen Vorträgen komme ich immer wieder auf Federer zu sprechen. Den kann man fast für alles bringen. Bei ihm ist sicher speziell, was für eine grosse Leidenschaft und Spass er für diesen Sport an den Tag legt und was für einen Willen er immer wieder zeigt, auch jetzt wieder bei der angekündigten Reha.

1 / 1 Kehrt Roger Federer nochmals auf die Tennis-Tour zurück? Samer Al-Rejjal/freshfocus

Woher nimmt man als Mensch die Motivation, sich zum wiederholten Mal einer solchen Reha-Tortur zu unterziehen?

Bei ihm ist wohl vor allem die unglaubliche Freude am Spiel ein grosser Faktor. Ohne ihn persönlich zu kennen, glaube ich sagen zu können, dass Federer nicht in erster Linie vom Geld oder vom Prestige angetrieben ist. Bei ihm ist einfach die Leidenschaft, Tennis auf allerhöchstem Niveau spielen zu können, ersichtlich.

Könnte es für Federer eine Motivation darstellen, nochmals zurückzukommen, um dann 2022 eine würdige Verabschiedung, etwa vor heimischem Publikum bei den Swiss Indoors zu erleben?

Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Für viele Sportler und Sportlerinnen ist es wichtig, den Zeitpunkt des Rücktritts selbst bestimmen und mit Freude abtreten zu können, ohne dass es irgendwie peinlich ist. Sich nochmal auf hohem Niveau zeigen zu können und in seiner Stadt, bei einem seiner Lieblingsturniere sich zu verabschieden, könnte schon eine Motivation für ihn darstellen. Das kann ich mir gut vorstellen.