Im Alter von 55 Jahren : Der deutsche Cartoonist Martin Perscheid ist gestorben

Schwarzer Humor war sein Markenzeichen, Cartoons sein Leben. Nun ist der 55-Jährige nach einem Krebsleiden gestorben.

Der preisgekrönte Cartoonist Martin Perscheid ist tot. Perscheid starb am Samstag im Alter von 55 Jahren nach einem Krebsleiden, wie der Lappan-Verlag am Donnerstag bekanntgab. «Martin Perscheid wird uns sehr fehlen – ein leiser, feiner Mensch weniger Worte, der vor allem am Klavier und mit seinen Cartoons kommunizierte», hiess es in dem Nachruf. Der unter anderem für die Cartoonreihe «Perscheids Abgründe» bekannte Künstler starb in seinem Geburtsort Wesseling.