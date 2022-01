3 mit Sex  – «Der Dialekt meines One-Night-Stands ist ein Graus»

Neues Jahr, neues Glück: Über eine dieser unzähligen, süchtig machenden Dating-Apps treffe ich Diana. Sie ist gross, sportlich, blond und blauäugig und schon nach einem Bier verstehen wir uns bestens. Diana wohnt nicht in der Stadt, sondern ist – so verrät es ihr Dialekt sofort – aus der Ostschweiz. «Ich chomä oft id Stadt, wöl bi üs gits eifach nöd so tolli Mannä wie do», sagt sie zwinkernd, mit übertrieben hellem A. Sie stehe auf offene und kluge Typen mit Kulturinteresse. In ihrem Dorf sei das nicht ganz einfach. Ausserdem sei das anonyme Daten auch viel spannender als das traurige Massenabschleppen am Dorffest. Ich schmelze.