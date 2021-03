«Ich hatte die Gewissheit, dass Moderna an einer solchen Möglichkeit interessiert wäre», sagt Albert Baehny, Verwaltungsratspräsident bei Lonza, in einem Interview mit SRF. Er bestätigt damit erneut, was er bereits in der «NZZ am Sonntag» bekräftigte: Der Bund hätte für 60 Millionen eine eigene Produktionsstrasse in Kooperation mit Lonza aufbauen können.