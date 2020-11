Herr Teuteberg, wie wichtig ist Black Friday für Digitec Galaxus?

Gut fürs Geschäft, oder?

Auf der einen Seite ja: Wir rechnen mit neuen Umsatzrekorden. Auf der anderen Seite bedeutet Black Friday aber auch eine riesige Herausforderung, etwa für unser IT-System, unsere Anlagen in der Logistik oder für unsere Mitarbeiter in den Warenlagern und im Kundendienst. Auf Stundenbasis haben wir am Black Friday manchmal die 100-fachen Besucherzahlen eines normalen Tags. Als der Black Friday von den ersten Anbietern aus den USA in die Schweiz übernommen wurde, habe ich mich schon gefragt, warum sich der Handel so eine Strapaze antut. Jetzt gibt es aber keinen Weg zurück: Der Schnäppchentag hat sich in der Schweiz etabliert.