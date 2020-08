Schwinger beteuert Unschuld «Der Dopingfall beschäftigt mich jeden Tag – seit zwei Jahren»

Martin Grab versichert in einem Interview auch zwei Jahre nach seinem positiven Dopingtest, dass er unschuldig sei. Auch kritisiert er Antidoping Schweiz.

Schwinger Martin Grab ist der ungekrönte Ausnahmekönner. Nur dem Schwyzer ist es gelungen, alle sechs Bergfeste für sich zu entscheiden. Auch triumphierte er mit dem Expo- (2002) und dem Unspunnen-Schwinget (2006) an zwei Anlässen mit eidgenössischem Charakter. Den Königstitel hat er nie gewonnen, 2010 in Frauenfeld unterlag er im Schlussgang Kilian Wenger.

Dann kam eine Zeit, in der er nicht erfolgreich war. Erst 2018 fand er wieder in die Erfolgsspur zurück. Zum Auftakt der Saison 2018 reihte Grab am Zuger Kantonalen sechs Siege aneinander. Zwei Wochen nach diesem Comeback hörte er wegen chronischer Hüftbeschwerden auf.