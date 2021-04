So sieht es in den Kantonen aus

Eine Umfrage von 20 Minuten bei 14 Kantonen zeigt: Die Impfbereitschaft in den Kantonen variiert stark. Beim ersten Teil der Prioritätsgruppe 1 reicht sie von 90 Prozent im Kanton Wallis bis 56 Prozent im Kanton Bern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kantone die Zahlen unterschiedlich monitoren und dass noch nicht überall sämtliche Risikopersonen die Möglichkeit zur Impfung hatten. Die meisten Kantone betonen zudem, dass sie davon ausgehen, dass die Impfbereitschaft noch zunehmen wird. «Mit einer Impfbereitschaft der über 65-Jährigen von 58 Prozent sind wir auf gutem Weg und stellen fest, dass sich laufend weitere Personen aus der Gruppe 1 zur Impfung anmelden», sagt auch der Mediensprecher der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug, Aurel Köpfli. Zudem rechne man damit, dass sich weitere Personen anmelden werden, «weil sich die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung bestätigt. Zum anderen ist davon auszugehen, dass es in naher Zukunft Erleichterungen für geimpfte Personen gibt, etwa im Bereich des Reisens», so Köpfli.