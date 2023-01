Tatjana Ivanovic will den DSDS-Sieg in die Schweiz holen

Für Tatjana Ivanovic geht der Traum vom DSDS-Sieg weiter – sie ist im Recall. Die Jury will sie mit Emotionen überzeugen und so in die Fussstapfen von Beatrice Egli und Luca Hänni treten.

Aus Pfäffikon ZH : «Der DSDS-Sieg gehört in die Schweiz» – Tatjana Ivanovic singt sich in den Recall

Darum gehts Am Samstagabend schaffte Tatjana Ivanovic aus Pfäffikon ZH bei «Deutschland sucht den Superstar» den Einzug in den Recall.

Die 19-Jährige träumt davon, in der letzten Staffel der Kult-Show den Sieg in die Schweiz zu holen.

Im Fernsehen ist sie keine Unbekannte: Sie war bereits bei «The Voice of Switzerland» zu sehen.

Zehn Jahre nachdem Beatrice Egli (34) den «Deutschland sucht den Superstar»-Sieg in die Schweiz holen konnte, stellte sich am Samstagabend die nächste Pfäffikerin der Jury rund um Dieter Bohlen (68) – mit Erfolg. Tatjana Ivanovic schafft es einstimmig in den Recall. «Ich kann meine Freude kaum in Worte fassen. Der Dreh ist zwar einige Monate her, aber jetzt, wo ich im Fernsehen alles wieder gesehen habe, wurde mein ganzes Gefühlschaos aufgewühlt», meint die 19-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten.

Auf die Stunden vor dem Casting blickt die gelernte Restaurationsfachfrau nur ungern zurück: «Es war ein Höllenritt. In meinem ganzen Leben war ich noch nie so aufgeregt. Die Nacht davor habe ich kaum geschlafen und als ich dann vor der Jury stand, dachte ich, dass ich mich beim ersten Ton übergeben werde.» Doch es kommt alles gut. Tatjana liefert gekonnt ab – samt überraschendem Spagat. «Das war nicht geplant. Es ist einfach so aus der Situation entstanden, weil es gepasst hat», erklärt sie den Move.

Von der Jury gab es reichlich Lob. «Am meisten bedeutet mir das ‹Wow› von Pietro. In seiner Mimik habe ich gesehen, dass er hin und weg war. Aber auch die Worte von Dieter werte ich hoch. Er ist schonungslos ehrlich, dass er nichts auszusetzen hatte, macht mich stolz.»

Tatjana war schon letztes Jahr dabei

Den Entschluss, sich bei der Castingshow anzumelden, hat sie während der letzten Staffel gefasst. Damals begleitete sie ihre Freundin Tina Umbricht (25) nach Köln, die es bis in die zweite Liveshow schaffte. «Ich habe sie auf dieser Bühne gesehen und war komplett geflasht. Dabei habe ich mir gesagt, dass ich es in der letzten Staffel nichts unversucht lassen will», meint Tatjana und fügt entschlossen an: «Luca Hänni und Beatrice Egli haben gezeigt, was wir können. Der Sieg gehört definitiv wieder in die Schweiz! Mit diesem Ziel habe ich mich auch angemeldet.»

Ihre Familie war von der Idee des Nesthäkchens zu Beginn allerdings nicht besonders angetan. «Sie hatten befürchtet, dass ich in ein falsches Licht gerückt werde. Gleichzeitig haben sie aber auch an mich und mein Können geglaubt, was letztlich überwogen hat», erklärt Taja, wie sie ihre Liebsten daheim nennen, erleichtert.

Die Meinung und das Feedback des näheren Umfelds sei der gebürtigen Kroatin unglaublich wichtig – vor allem das ihrer geliebten Grossmutter. «Als kleines Mädchen habe ich mit dem Singen begonnen. Sie hat meine Passion erkannt und mich stets unterstützt», so Tatjana. Weiter führt sie aus: «Mein Grosi war meine Gesangslehrerin. Sie hat mir verschiedene Techniken beigebracht und mich an meine Grenzen getrieben. Ich bin ihr für jeden Moment dankbar und sie ist und bleibt meine liebste Duett-Partnerin.»