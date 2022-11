111 West 57th Street: So sieht es im schmalsten Hochhaus der Welt aus

Die Bauarbeiten am XXL-Hochhaus, das den etwas sperrigen Namen 111 West 57th Street trägt, sind offiziell beendet. Das 435 Meter hohe Gebäude wurde vom Architekturbüro Shop Architects entworfen und bricht mehrere Rekorde. Es ist 24 Mal so hoch wie breit und damit der schlankste Wolkenkratzer der Welt. Dank seiner Höhe ist es ausserdem das zweithöchste Wohnhaus in der westlichen Hemisphäre.