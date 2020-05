Polizeimeldungen Ostschweiz

Der Duft hat den Schmuggler verraten

Frühlingszeit ist Pflanzenzeit. Das haben sich auch die Mitarbeitenden der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) gedacht, als sie in der Reserveradmulde eines Autos beim Grenzübergang St. Margrethen SG 3300 Hanfsetzlinge gefunden haben.

Silvaplana/La Punt GR, 02.05.2020: Die Kapo GR hat am Samstag in Silvaplana und La Punt zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Acht Lenker wurden angehalten und geahndet. Sie waren alle zu schnell. Die in der Region wohnhaften oder arbeitenden Lenker mussten allesamt ihre Fahrausweise an Ort und Stelle abgeben oder deren Fahrberechtigung wurde aberkannt. Ein Lenker war als Raser unterwegs, er hatte nur einen einen Fahrausweis auf Probe. Die erzielten Geschwindigkeiten wiesen Werte, nach Abzug der Messtoleranzen, zwischen 118 bis 149 km/h auf.

Beim Grenzübergang St. Margrethen kontrollierten Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EVZ) am Freitag, 17. April einen 27-jährigen Schweizer der auf dem Heimweg war, heisst es am Montag in einer Medienmitteilung. Weil sie während der Kontrolle Marihuanageruch wahrnahmen wurde ein Betäubungsmittelspürhund eingesetzt, mit Erfolg. In der Reserveradmulde seines Autos hat der Hund rund 3300 Hanfsetzlinge aufgespürt. Der Mann wurde zusammen mit den Hanfsetzlingen der Kantonspolizei St. Gallen übergeben.

Aktuell befindet sich die EZV in einer Transformationsphase hin zum Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Dadurch entsteht ein neues Berufsbild und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen wird dabei vereinheitlicht. So werde die EZV in Zukunft noch besser in der Lage sein, an der Grenze für eine umfassende Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft und Staat zu sorgen, heisst es in der Mitteilung.