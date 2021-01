Auch in Allschwil beim Letten-Center war der Durst der Bevölkerung grösser als der Altglas-Container. Und auch hier standen die Flaschen nach Weihnachten in Reih und Glied.

Die kleinen Gläser stehen zusammen und die Weinflaschen sind ebenfalls ordentlich gruppiert. So präsentierte sich die Altglas-Sammelstelle beim Coop in Bottmingen nach Neujahr. Dieses Abbild schweizerischer Ordentlichkeit ist keine Einzelerscheinung.

«Die Leute waren wohl durstig über die Festtage», schrieb Leserin Jasmin Jucker zu ihrem Schnappschuss von der Altglas-Sammelstelle beim Coop in Bottmingen. In der Baselbieter Gemeinde flossen Champagner und Wein nicht zu knapp zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Sammelstelle war nach dem Jahreswechsel heillos überfüllt. Also begannen die Leute die Flaschen halt davor zu deponieren. Dabei bewiesen die Bottminger, dass sie einen ausgeprägten Sinn für Ordnung haben. Die Sammelstelle quillt zwar über, ist aber picobello aufgeräumt.