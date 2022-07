Mexiko: Der echte Held von Drogenboss Quinteros Verhaftung ist Spürhund Max

Der Spürhund Max hat den Drogenboss in einem Gebüsch erschnüffelt.

via REUTERS

Quintero wurde am 15. Juli in San Simón im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa festgenommen.

Der Hund gilt als des Menschen bester Freund – ausser man steht auf der Fahndungsliste der Polizei, dann kann er zum grössten Feind werden. Wohl niemand kann dem ausgeprägten Geruchssinn eines trainierten Bluthundes entrinnen. Das gilt auch für den Bluthund Max, der in der mexikanischen Polizei Dienst tut.

Die mexikanische Marine verfügt über 60 Vierbeiner, von denen 23 zur Hundeeinheit des Hauptquartiers in der Hauptstadt des Landes gehören. Man schätzt, dass die Streitkräfte rund 300 Hunde besitzen, die die Aufdeckung von Drogen, Sprengstoffen und Personen unterstützen.

Hündin führte Beamte zu Drogenboss

Die Bluthündin Max wurde am 20. April 2016 geboren und wiegt 35,5 Kilogramm. Sie wurde 2019 ins Polizeikorps aufgenommen, um die Beamten «bei Ortung von Personen, die sich aufgrund eines Naturereignisses oder eines Unfalls in einer Risikosituation befinden», zu unterstützen.

Die Ausbildung in der Suche und Rettung machen Max zu einem ausgezeichneten Hund. Dies befähigte sie, den Gründer des mittlerweile erloschenen Guadalajara-Kartells zu lokalisieren. Die mexikanische Marine erklärte in einer Stellungnahme explizit, dass Max eine wesentliche Rolle bei der Auffindung von Quintero gespielt hat.

Drogenboss Quintero wurde in der Ortschaft San Simón in den Bergen des nordwestlichen Bundesstaates Sinaloa festgenommen. Zuletzt soll er das kleinere Caborca-Kartell angeführt haben.

USA verlangen Auslieferung

Quintero wurde 1985 zu 40 Jahren Haft verurteilt, nach 28 Jahren aber wegen angeblicher Verfahrensfehler wieder entlassen. Seit diesem Zeitpunkt ist er auf der Flucht. Er stieg danach erneut in den Drogenhandel ein. Das US-Aussenministerium setzte 20 Millionen US-Dollar Kopfgeld aus.

Zurzeit liegen zwei Haftbefehle und ein Auslieferungsersuchen an die Vereinigten Staaten vor. Die Drogenbekämpfungsbehörde der Vereinigten Staaten (DEA) hält Quintero für den Anführer einer kriminellen Vereinigung und fordert seine Auslieferung. Caro Quintero hatte 1985 den Mord an Enrique «Kiki» Camarena, einem Beamten der DEA, angeordnet. Seine Geschichte wurde auch in der Netflix-Serie «Narcos» erzählt.