Playoff-Halbfinal: ZSC Lions verlieren mit 3:5 gegen den EHC Biel

Der EHC Biel gewann am Dienstagabend verdient gegen die ZSC Lions. Dank des Erfolgs führt der EHCB in der Halbfinal-Serie nun mit 3:0.

Die Szene des Spiels

Es lief die 21. Minute, als Luca Hischier nach einer Traumkombination zur Führung traf. Fans feierten die Entstehung des Treffers auf Social Media, sie schwärmten zum Beispiel von einer brasilianischen Kombi. Das Tor des älteren Bruders von NHL-Star Nico Hischier war der Bieler Startschuss. Später trafen auch noch Toni Rajala, Jesper Olofsson, Ramon Tanner und Etienne Froidevaux zum 5:3-Sieg.

Die Schlüsselfigur

Harri Säteri. Am Samstag war der Biel-Torhüter überzählig, am Montagabend kehrte er aufs Eis zurück. Und der finnische Star-Goalie sorgte mit mehreren Monster-Paraden dafür, dass die ZSC Lions in dieser Playoff-Serie erst drei Tore schossen – und nicht nur das: Dank der Topleistung Säteris liegt der ZSC in der Serie mit 0:3 hinten.

Die bessere Mannschaft

Der EHC Biel. Alleine der Fakt, dass die ZSC Lions nach drei Spielen nur dreimal ins Tor trafen, ist ein Indiz dafür, dass die Bieler das bessere Team waren. Die Seeländer überzeugten und waren über weite Strecken die aktivere Equipe. Auch nach den Gegentoren liessen sie sich nicht beirren und schossen die Zürcher mit fünf Toren ab.

Das Tribünengezwitscher 1.0

Antti Törmänen fehlte im Spiel 2 wegen einer geplanten Operation. Nun kehrte der krebskranke Biel-Coach an die Bande zurück. Er sah nicht nur den dritten Sieg seiner Mannschaft im Playoff-Halbfinal, auch sah er ein Transparent der Zürich-Fans. Auf diesem stand: «Chered die Serie!» Nach der Partie ist klar: Gekehrt haben die Lions noch gar nix, im Gegenteil. Der ZSC steht am Abgrund.

Das Tribünengezwitscher 2.0

In der 44. Minute wurde Biels Captain unglücklich vom Puck getroffen. Christian Marti traf mit einem Handgelenkschuss von der blauen Linie Gaëtan Haas direkt im Gesicht. Der Center verschwand sofort in der Kabine.

Der Ausblick

Am Mittwoch treffen die beiden Mannschaften erneut aufeinander. Verlieren die ZSC Lions gegen den EHC Biel, ist die Saison für die Zürcher vorbei und Biel steht im Final. Spannung garantiert!