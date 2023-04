Playoff-Final: EHC Biel muss neun Tage pausieren bis zum Final

Der EHC Biel könnte in diesem Jahr Eishockey-Meister werden.

Noch nie trafen die beiden Mannschaften in den Playoffs aufeinander.

Am Freitag startet der Playoff-Final zwischen Biel und Genf.

Letzten Mittwoch, am 5. April, gewann der EHC Biel gegen die ZSC Lions und schaffte dank des Erfolgs die Quali für den Playoff-Final. Am Samstag folgte Servette nach einem Triumph über den noch amtierenden Meister aus Zug. Aber auch wenn beide Finalteams bereits feststehen, die letzte Playoff-Runde startet erst diesen Freitag.

Biel oder Servette – wer jubelt am Ende?

Doch warum gibt es überhaupt eine so lange Pause zwischen den Halbfinals und der Entscheidung im Schweizer Eishockey? 20 Minuten hat bei der Liga nachgefragt. Reto Bürki, der für den Spielbetrieb zuständig ist, sagt: «Zwecks Planungssicherheit haben sich sowohl die Clubs wie auch die TV-Partner dafür ausgesprochen, keine Partien mehr vorzuziehen. Der Playoff-Spielplan ist dadurch – unabhängig des Ausgangs der Serien – bis zum letzten Finalspiel fix und planbar.»

Fakt ist: Der Playoff-Final erwarten die Eishockey-Fans mit viel Spannung. So kam es zu einem Playoff-Duell zwischen den beiden Teams noch nie. Auch treffen die beiden Top-Mannschaften der Quali aufeinander. Biel wie auch die Genfer hatten am Ende 101 Punkte, Servette sicherte sich den Qualifikations-Sieg lediglich dank der besseren Bilanz in den Direktbegegnungen.